«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 15 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 2.17.

«Непосредственно по качеству футбола «Спартак» абсолютно не впечатляет, то есть связывать 11-е место исключительно с арбитрами никак нельзя. Шанс запрыгнуть в еврокубки, впрочем, остаётся. Два тура РПЛ превратились для красно-белых в формальность, а вот полуфинальная битва с «Зенитом» в Кубке России становится главной в сезоне.



Именно там будет возможность спасти сезон и протиснуться в Лигу Европы, поскольку с национальным первенством всё понятно. Игра в Санкт-Петербурге состоится уже 19 июня, это нельзя не учитывать. Тренерский штаб хозяев наверняка проведёт ротацию и побережёт хотя бы нескольких футболистов основы. С «Зенитом» они будут нужнее.



Тем удивительнее наблюдать котировки букмекеров. «Ахмат» идёт явным аутсайдером, хотя в шести турах набрал 11 очков. И уступил лишь однажды, выхватив 0:4 от ЦСКА. И вот что получается. Нестабильный «Спартак» через трое суток проведёт важнейшую битву с «Зенитом», тогда как встреча с «Ахматом» не решает абсолютно ничего. Грозненцы в свою очередь ещё не сохранили прописку в элитном дивизионе. Из Кубка России они давно вылетели, беречь силы незачем, да и с мотивацией полный порядок.



На таком фоне логично играть от аутсайдера, благо что линия этому способствует. Мы бы выбирали между классической ставкой Х2 за 2.05 и ИТБ 1 гола «Ахмата» за 2.17. Дело в том, что клуб из Чечни забивал «Спартаку» в пяти предыдущих поединках, причём в трёх случаях делал это как минимум дважды.



Оборона у красно-белых и так не блещет, отыграть на ноль в шести турах удалось только с «Уфой», которая в принципе забивает немного. А тут ещё и высока вероятность ротации, что повысит шансы гостей отличиться. Плюс фактор Дениса Глушакова — у него три гола в шести последних матчах и повышенная мотивация на битву с бывшим клубом».