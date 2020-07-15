«Рома» — «Верона»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Италии 15 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Верона».
Ставка: «Рома» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.
«Непосредственно по качеству футбола римляне разочаровывают. В шести турах они потерпели три поражения, а обыгрывали исключительно представителей нижней половины турнирной таблицы. Две победы из трёх получились волевыми — с «Сампдорией» спас дубль Эдина Джеко (2:1), с «Пармой» выручил Генрих Мхитарян (2:1).
Даже с едва живой «Брешией», находящейся одной ногой в Серии В, «Рома» в минувшем туре испытала заметные трудности. Открыть счёт удалось только после перерыва, зато второй гол вынудил аутсайдера сложить лапки и успокоиться (3:0). То есть лезть в большие форы тут опасно.
В то же время защита «Вероны» сейчас далека от оптимального состояния — команда пропускает на протяжении восьми туров, причём зачастую по два-три раза. Свой гол-два Джеко с Калиничем наверняка найдут, вопрос лишь в том, сумеет ли ответить «Верона». 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93 смотрится здорово. Эта ставка доезжала в шести из семи предыдущих очных встреч».
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