«Рома» — «Верона». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Калинич сохранят пятое место в Серии А

В девяти очных встречах с «мастифами» римляне ни разу не проиграли.

15 июля «Рома» и «Верноа» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Верона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 15 июля «Рома» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.49. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Анализ и прогноз матча Серии А «Рома» — «Верона» (15.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались шесть полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 33-го тура стартует в среду, 15 июля, аж семью матчами. Четыре из них начнутся в 22:45 мск.

В Риме местная «Рома» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Вероной». Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы и ведут борьбу за попадание в еврокубки. «Мастифы» к моменту рестарта первенства чувствовали себя гораздо увереннее, однако в шести турах собрали лишь шесть очков.

Единственная победа одержана в родных стенах над «Пармой» (3:2) при равной игре. Также имеются три ничьи на любой вкус — 3:3 с «Сассуоло», 2:2 с «Интером» и 1:1 с «Фиорентиной». Ну и два поражения — 0:2 от «Наполи» и 0:2 от «Вероны». Как видно, никакой стабильности тут не наблюдается и близко.

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На фоне слабых результатов жёлто-синие сползли в турнирной таблице. Сейчас они находятся на девятой строчке в Серии А, имея в активе 44 очка. Отставание от топ-6 составляет восемь очков, до седьмой позиции (она выведет в Лигу Европу в случае финиша «Наполи» в шестёрке сильнейших) шесть пунктов.

Кое-какие шансы остаются, но скорее теоретические. Для их реализации нужно срочно выдавать победную серию, а с таким качеством футбола сделать это будет сложно. До карантина «Верона» славилась организацией и дисциплиной, а после паузы пропускает много и со вкусом.

«Рома» никак не может быть довольна сезоном: на скудетто никто и не рассчитывал, а вот побороться за Лигу чемпионов в Риме явно планировали. Ничего не вышло, пришлось поумерить амбиции. За шесть туров до окончания первенства «волки» имеют двузначное отставание от топ-4.

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Впрочем, попадание в Лигу Европы не должно стать проблемой. Подопечные Паулу Фонсеки удерживают пятое место: «Наполи» находится в двух пунктах, «Милан» — в четырёх, а идущий восьмым «Сассуоло» — в восьми. Если обойдётся без затяжных неудачных серий, еврокубки никуда не денутся.

Непосредственно по качеству футбола римляне разочаровывают. В шести турах они потерпели три поражения, а обыгрывали исключительно представителей нижней половины турнирной таблицы. Две победы из трёх получились волевыми — с «Сампдорией» спас дубль Эдина Джеко (2:1), с «Пармой» выручил Генрих Мхитарян (2:1).

Даже с едва живой «Брешией», находящейся одной ногой в Серии В, «Рома» в минувшем туре испытала заметные трудности. Открыть счёт удалось только после перерыва, зато второй гол вынудил аутсайдера сложить лапки и успокоиться (3:0). То есть лезть в большие форы тут опасно.

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В то же время защита «Вероны» сейчас далека от оптимального состояния — команда пропускает на протяжении восьми туров, причём зачастую по два-три раза. Свой гол-два Джеко с Калиничем наверняка найдут, вопрос лишь в том, сумеет ли ответить «Верона». 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93 смотрится здорово. Эта ставка доезжала в шести из семи предыдущих очных встреч.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Верона» 15 июля

Римляне не отличаются стабильностью и часто теряют очки, но «Верона» сейчас выглядит ещё хуже. «Мастифы» пропускают в восьми турах подряд, шансы на еврокубки практически потеряны. В шести из семи предыдущих очных встреч заходила ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Сейчас на неё дают 1.93. С точки зрения математики это подарок.

Ставка: «Рома» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.