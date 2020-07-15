«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.87.
«Стоит отметить результативность чёрно-зелёных. За 15 игр на своём поле в текущем сезоне они умудрились наколотить целых 35 мячей, что в среднем за игру составляет больше двух голов.
В мощной атаке «Ювентуса» сомнений нет, зато к обороне ряд вопросов определённо имеется. Дело в том, что команда Маурицио Сарри довольно часто пропускает в гостях. К слову, в девяти предыдущих выездах она доставала мяч из сетки своих ворот 15 раз. Для действующего чемпиона многовато будет.
Коэффициент на «обе забьют» и классический верх крайне скромны, а потому придётся выкручиваться. Пожалуй, имеет смысл проверить комбинированную ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Она представлена в букмекерских конторах с рабочим коэффициентом 1.87.
Также можно подумать над смелым вариантом ИТБ1 1.5 мяча за увесистый коэффициент 2.95. «Сассуоло» сейчас на подъёме и не испытывает никаких проблем с результативностью, да и отступать ему абсолютно некуда. Поражение от туринцев не станет проблемой, зато в случае успеха можно побороться за зону Лиги Европы. Между прочим, за последние шесть матчей команда оформила 17 мячей».
- 15 июля 2020
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