«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз: середняк Серии А обеспечит Роналду и Дибалу проблемами

15 июля «Сассуоло» примет «Ювентус» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Сассуоло» — «Ювентус» (15.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 13 июля завершился 32-й тур, а уже 14 числа стартует 33-й. Среди прочих в среду, 15 июля, сразятся «Сассуоло» — «Ювентус». Разумеется, без зрителей на трибунах.

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«Сассуоло» в матче прошлого тура одержал четвёртую победу подряд. На этот раз досталось одному из лидеров чемпионата Италии «Лацио» (2:1). Причём римляне даже вышли на второй тайм, ведя в счёте 1:0, однако гости сумели вырвать три очка на последних минутах встречи.



К слову, после паузы чёрно-зелёные выступают очень солидно. За семь сыгранных поединков случилось лишь одно поражение, да и то в дебютной игре против мощной «Аталанты». В остальных шести случаях команда смогла набрать 14 из 18 возможных очков.



Такой уверенный результат позволил «Сассуоло» занять восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Сейчас у клуба 46 баллов в активе. Отставание от шестой строчки, дающей право на выход в Лигу Европы, не хватает шести пунктов, так что борьба ещё впереди.

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«Ювентус» продолжает оступаться. После гостевого поражения от «Милана» (2:4), команда из Турина потеряла очки в домашней игре с «Аталантой» (2:2). Хотя, надо сказать, гости смотрелись даже предпочтительнее хозяев, Криштиану Роналду оба мяча забил с пенальти, по качеству футбола заметно уступив.



Впрочем, туринцы по-прежнему лидируют в Серии А, а это главное. После 32 туров у них 76 очков. Фора от занявшего второе место «Интера» и замыкающего топ-3 «Лацио» составляет восемь пунктов, так что шансы на чемпионство за шесть туров до конца сезона остаются крайне значительными.



Теперь «старой синьоре» предстоит выезд к «Сассуоло». И тут стоит отметить результативность чёрно-зелёных. За 15 игр на своём поле в текущем сезоне они умудрились наколотить целых 35 мячей, что в среднем за игру составляет больше двух голов.

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В мощной атаке «Ювентуса» сомнений нет, зато к обороне ряд вопросов определённо имеется. Дело в том, что команда Маурицио Сарри довольно часто пропускает в гостях. К слову, в девяти предыдущих выездах она доставала мяч из сетки своих ворот 15 раз. Для действующего чемпиона многовато будет.

Коэффициент на обе забьют и классический верх крайне скромны, а потому придётся выкручиваться. Пожалуй, имеет смысл проверить комбинированную ставку обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. Она представлена в букмекерских конторах с рабочим коэффициентом 1.87.



Также можно подумать над смелым вариантом ИТБ1 1.5 мяча за увесистый коэффициент 2.95. «Сассуоло» сейчас на подъёме и не испытывает никаких проблем с результативностью, да и отступать ему абсолютно некуда. Поражение от туринцев не станет проблемой, зато в случае успеха можно побороться за зону Лиги Европы. Между прочим, за последние шесть матчей команда оформила 17 мячей.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» 15 июля 2020 года

«Ювентус» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Он обладает мощной атакой и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Однако «Сассуоло» определённо в состоянии доставить неудобства Роналду и компании. Чёрно-зелёные сейчас на подъеме: они оформили 17 мячей за последние шесть игр. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть комбинированную ставку.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.