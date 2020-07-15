«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Спартака» за 1.87.

«Спартак» перед поездкой в Петербург будет играть с «Ахматом», который почти спасся и никуда не вылетит. «Спартак» уже 11-й в турнирной таблице: в последних 5 матчах набрано всего 2 очка. «Спартак» считает, что его душат арбитры, что против него существует заговор. Все спорные решения принимаются в пользу соперников «Спартака». На молодую команду действительно очень сильно давят. Ещё и изменения произошли в управляющем составе клуба.



«Спартак» всеми мыслями, наверное, в Петербурге, в матче с «Зенитом». Он понимает, что это ключевая и главная игра сезона. Но чтобы с хорошим настроением подойти к той игре, немножечко сбросив оковы, надо положительного настроения себе добавить. «Спартак» играет дома против неуступчивого, не очень приятного соперника, коим является «Ахмат», но у которого есть некоторые кадровые проблемы. Зато приедет Денис Глушаков, это тоже одна из дополнительных мотиваций «Спартака» и его болельщиков.



«Спартак», конечно, играет чудовищно по качеству, но на эмоциях, пусть и без Доменико Тедеско, надо прерывать неудачную серию. После пяти матчей подряд без побед надо постараться победить. Коэффициент на успех хозяев 1.87. Я попробую рискнуть».