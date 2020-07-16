«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на матч 37-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Эспаньол».

Ставка: гол в каждом тайме за 1.77.

«В «Валенсии» творится фантастический бардак. Президент клуба Питер Лим и особенно его дочь словно задались целью сделать так, чтобы команде было хуже. Ещё недавно турнирное положение «Валенсии» было нормальным, и если бы валенсийцы выиграли прошлый матч против «Леганеса», а теперь бы обыграли уже вылетевший «Эспаньол», то наверняка финишировали бы в еврокубковой зоне. Но за два часа до игры против «Леганеса» двенадцати футболистам «Валенсии», включая капитана команды Дани Парехо, вдруг объявили, что «Валенсия» не рассчитывает на них в следующем сезоне и им нужно искать новые команды. Что ещё худшего можно сделать перед решающим матчем, чтобы так демотивировать футболистов? В итоге Дани Парехо при ничейном счёте не забил пенальти, и «Валенсия» в итоге проиграла 0:1.



В каком состоянии теперь «Валенсия» предстанет в последнем домашнем матче сезона? Понять это сложно. У «Эспаньола» же семь поражений подряд и уже обеспеченное де-юре последнее место в турнирной таблице. «Эспаньол» психологически расслаблен, терять нечего, но можно напоследок хлопнуть дверью. «Валенсия» же ещё имеет шансы зацепиться за зону Лиги Европы, но только если выиграет этот матч. Рискну тут поставить просто на голы в обоих таймах. Оборона у обеих команд выглядит посредственно, а счастье и тем, и другим можно искать только в атаке».