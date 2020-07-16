«Атлетик» — «Леганес»: прогноз Константина Генича на матч 37-го тура Ла Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Леганес» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Атлетика» по угловым с форой (-1.5) за 2.03.

«Самая настоящая драка нас ожидает в Бильбао. «Леганесу» надо обязательно побеждать и рассчитывать, что «Алавес» в этом туре потеряет очки. А «Алавес» затем ждёт матч с «Барселоной». В этом туре «Алавес» играет на выезде с «Бетисом». Весь вопрос, в каком состоянии севильский клуб.



Бильбао в последнее время играет в гостях лучше, чем дома. На «Сан-Мамес» два поражения подряд — от «Реала» и «Севильи». Здесь баски постараются переломить ситуацию в свою сторону, тем более что в хорошей форме Рауль Гарсия. Можно было бы сыграть его гол. У него идёт. И он так много ещё не забивал за один сезон.



«Леганес» упрётся, как это было с «Валенсией». Там забили с пенальти и героически отстояли забитый мяч. Куэльяр даже пенальти потащил от Парехо.



Можно было бы сыграть карточки. Думаю, их будет минимум шесть-семь. Обе команды играют достаточно жёстко и агрессивно.



Но я бы отметил, что у Бильбао хорошие фланги. И защитники часто подключаются к атакам, и много игры через фланги. Много угловых зарабатывает «Атлетик». В этом матче, где сложно дать прогноз именно на исход, стоит сыграть на статистику. По статистике Бильбао заметно превосходит «Леганес» по угловым. Я бы сыграл здесь «победу «Атлетика» по угловым с форой (-1.5)».