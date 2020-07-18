«Милан» — «Болонья»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: обе забьют за 1.67.
«Нынешний «Милан» — чуть ли не самая эффективная команда в Серии А. Конечно, есть «Аталанта» и «Сассуоло», но миланцы тоже стабильны и имеют хорошие шансы зацепиться за Лигу Европы. Очевидно, у главного тренера Стефана Пиоли в итоге получилось сделать боеспособный коллектив, а наличие Златана Ибрагимовича делает «Милан» командой с характером: в двух последних турах Златан и компания сначала пропускали, а потом добивались волевых побед. Особенно ярко получилось в матче с «Ювентусом» — 0:2 и 4:2 в итоге.
Впрочем, «Болонья» может и не проиграть. Команда попросту доигрывает сезон, не претендует на еврокубки и далека от зоны вылета, но в расслабленности бывает крайне опасной: за последние недели — победа в матче с «Интером» и ничья с «Наполи». Не сомневаюсь, что подопечные Синишы Михайловича обязательно забьют, да и вообще могут не проиграть. Будет зрелищный матч, с равными шансами на успех.
Таким образом, мой прогноз на матч «Милан» — «Болонья» — обе забьют».
- 18 июля 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 17 июля 2020
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
-
08:00
- 16 июля 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:45
-
19:30