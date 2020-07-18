«Милан» — «Болонья»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Болонья».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Нынешний «Милан» — чуть ли не самая эффективная команда в Серии А. Конечно, есть «Аталанта» и «Сассуоло», но миланцы тоже стабильны и имеют хорошие шансы зацепиться за Лигу Европы. Очевидно, у главного тренера Стефана Пиоли в итоге получилось сделать боеспособный коллектив, а наличие Златана Ибрагимовича делает «Милан» командой с характером: в двух последних турах Златан и компания сначала пропускали, а потом добивались волевых побед. Особенно ярко получилось в матче с «Ювентусом» — 0:2 и 4:2 в итоге.



Впрочем, «Болонья» может и не проиграть. Команда попросту доигрывает сезон, не претендует на еврокубки и далека от зоны вылета, но в расслабленности бывает крайне опасной: за последние недели — победа в матче с «Интером» и ничья с «Наполи». Не сомневаюсь, что подопечные Синишы Михайловича обязательно забьют, да и вообще могут не проиграть. Будет зрелищный матч, с равными шансами на успех.



Таким образом, мой прогноз на матч «Милан» — «Болонья» — обе забьют».