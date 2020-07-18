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«Норвич» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Норвич» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Норвич» — «Бернли».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

«Бернли» провел очередной достойный сезон. Пару лет назад никем не бравшаяся в расчет команда Шона Дайша финишировала седьмой и завоевала путевку в Лигу Европы, где прошла два квалификационных раунда, но в плей-офф уступила «Олимпиакосу». На этот раз до зоны еврокубков не дотягивает, но финиш в верхней части турнирной таблицы и сохранившийся статус одной из самых неуступчивых, мощных и дисциплинированных команд говорят о том, что сезон можно смело заносить в актив.

«Норвич» уже официально вылетел – «канарейки» проиграли во всех семи матчах АПЛ после возобновления сезона. Можно было бы ожидать чего-то эдакого от команды в последней домашней встрече сезона перед расставанием с элитой, но отсутствие зрителей означает, что хлопнуть дверью напоследок особой мотивации не будет.

У гостей не будет самого интересного и креативного, на мой взгляд, игрока передней линии — Джея Родригеса, так что атакующий потенциал будет ослаблен.

Скорее всего, этот по сути товарищеский матч ничем особенным примечателен не будет".

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«Норвич» в восьми последних играх потерпел восемь поражений с общим счётом 1:17.
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