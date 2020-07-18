«Норвич» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Норвич» — «Бернли».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.
«Бернли» провел очередной достойный сезон. Пару лет назад никем не бравшаяся в расчет команда Шона Дайша финишировала седьмой и завоевала путевку в Лигу Европы, где прошла два квалификационных раунда, но в плей-офф уступила «Олимпиакосу». На этот раз до зоны еврокубков не дотягивает, но финиш в верхней части турнирной таблицы и сохранившийся статус одной из самых неуступчивых, мощных и дисциплинированных команд говорят о том, что сезон можно смело заносить в актив.
«Норвич» уже официально вылетел – «канарейки» проиграли во всех семи матчах АПЛ после возобновления сезона. Можно было бы ожидать чего-то эдакого от команды в последней домашней встрече сезона перед расставанием с элитой, но отсутствие зрителей означает, что хлопнуть дверью напоследок особой мотивации не будет.
У гостей не будет самого интересного и креативного, на мой взгляд, игрока передней линии — Джея Родригеса, так что атакующий потенциал будет ослаблен.
Скорее всего, этот по сути товарищеский матч ничем особенным примечателен не будет".
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