«Норвич Сити» — «Бёрнли». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче худшего клуба АПЛ

18 июля «Норвич Сити» примет «Бёрнли» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Норвич» — «Бёрнли»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли» (18.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершится 36-й тур, а уже на следующей день стартует 37-й тур. Открыть программу в субботу предстоит паре «Норвич Сити» — «Бёрнли».

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«Норвич» наглухо застрял на последнем месте турнирной таблице чемпионата Англии и уже гарантированно покинет высший дивизион страны. За 36 матчей у него получилось набрать только 21 очко. При этом он умудрился пропустить 68 мячей, а забить лишь 26. Такой показатель является худшим в лиге, так что положение команды вполне закономерно.



Внеплановая пауза, связанная с коронавирусом, «канарейкам» тоже никак не помогла. После перерыва они провели семь игр и во всех потерпели поражения. Теперь у клуба из Нориджа восемь поражений кряду. Полнейший кошмар.



В прошлом туре безнадёжный аутсайдер гостил у грозного «Челси» Фрэнка Лэмпарда и проиграл с минимальным счётом. И тут надо бы сказать, что преимущество лондонцев было космическим: они практически не вылазили с половины поля гостей, нанесли 22 удара в сторону их ворот и подали восемь угловых. К слову, «Норвич» сумел нанести за все 90 минут лишь два удара по воротам Кепы Аррисабалаги, и оба пришлись мимо.

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А вот «Бёрнли» после паузы очень хорош. На семь туров английской Премьер-лиги пришлось только одно поражение. Да и то состоялось в гостях у мощнейшего «Манчестер Сити» в дебютной после длительного простоя игре (0:5).



В шести других матчах бордовые сумели набрать 12 из 18 возможных баллов. При этом получилось отобрать очки у таких серьёзных соперников как «Шеффилд Юнайтед» (1:1), «Ливерпуль» (1:1) и «Вулверхэмптон» (1:1). С последним, кстати, они встречались в прошлом туре и вырвали ничью уже на добавленных ко второму тайму минутах.



На данный момент у клуба из Бёрнли 51 балл и чистейшее 10-е место. Конечно, зацепиться за еврокубки практически невозможно, поскольку даже до шестого места не хватает пяти пунктов, а конкуренция солидная. Зато завершить сезон в топ-10 АПЛ вполне можно — отрыв от занимающего 11-ю позицию «Эвертона» составляют те же пять пунктов.

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Теперь «Бёрнли» предстоит выезд к «Норвич Сити». Матч первого круга в Бёрнли завершился победой хозяев со счётом 2:0. Тогда гости забрали под свой контроль мяч, но распорядиться им должным образом не смогли. А вот хозяева, напротив, чётко реализовали подвернувшиеся моменты.

На наш взгляд, бордовые и в этот раз сумеют достичь успеха. После паузы они идут очень хорошо. Забивают в каждом матче уже на протяжении шести туров и стабильно набирают очки. Также стоит отметить, на этом отрезке ими было пропущено всего три мяча, что, на секундочку, является лучшим результатом в АПЛ.



Против «канареек» играет также и удручающая статистика их последних выступлений. Надо сказать, что в предыдущих восьми матчах они потерпели восемь поражений с общим счётом 1:17. А при таких раскладах лобовая победа гостей за увесистый коэффициент 2.38 смотрится заманчиво.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли» 18 июля 2020 года

«Бёрнли» после паузы выглядит отлично. За шесть предыдущих игр бордовые пропустили только три мяча, что является лучшим показателем в АПЛ. У «Норвича» же проблемы не только с обороной, но и с атакой. «Канарейки» на данный момент имеют восемь поражений подряд с общим счётом 1:17. А при таких раскладах победа гостей смотрится интересно.



Ставка: победа «Бёрнли» за коэффициент 2.38.