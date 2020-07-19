«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на полуфинал Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Ставка: проход «Челси» за 2.14.



«Для манкунианцев, как и для „Арсенала“, это 30-й выход в полуфинал старейшего клубного турнира в мире. „Челси“ врывается в эту стадию в 24-й раз. В розыгрышах Кубка Англии соперники встречались 16 раз с февраля 1908 года. Девять побед одержал „Манчестер Юнайтед“, в том числе одну — в финале. Две победы у „Челси“, из них две — в финале. Дважды была зафиксирована ничья.



В полуфинале «Юнайтед» и «Челси» встречаются второй раз. Впервые на этой стадии они сошлись в марте 1996 года, и тогда выиграли манкунианцы (2:1), впоследствии завоевав кубок. В нынешнем сезоне команды встречались трижды. И трижды выиграл «Манчестер Юнайтед»: АПЛ в первом туре — 4:0, в 26-м туре — 2:0, в 1/8 финала Кубка Лиги — 2:1.



По всему выходит, пришла очередь «Челси». Тем более что соперники на данном этапе практически равны. Думаю, парни Лэмпарда будут более мотивированными. Они молоды и амбициозны, и для них это будет огромным достижением. Ставлю на то, что в финал пройдет «Челси», с коэффициентом 2.14».

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