«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: Рашфорд, Погба и Виллиан устроят шоу на «Уэмбли»

19 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Уэмбли» в матче полуфинала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех команды Фрэнка Лэмпарда оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол условных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии «МЮ» — «Челси» (19.07.2020)

Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и национальный Кубок. В конце июня были проведены четвертьфиналы, а 18 и 19 июля состоятся матчи 1/2 финала. В одной из пар сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Их встреча запланирована на 19 июля и, как водится, пройдёт без зрителей на трибунах.

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В предыдущей стадии турнира «Манчестер Юнайтед» встречался на выезде с аутсайдером английской Премьер-лиги «Норвич Сити» и сумел обыграть того со счётом 2:1. Но здесь надо сказать, что «канарейки» здорово потрепали нервы гостям. Преимущество манкунианцев оказалось огромнейшим, однако в основное время счёт был равным, а победный гол состоялся лишь за две минуты до конца второго дополнительного тайма.



В АПЛ манкунианцы идут гораздо увереннее. Они провели семь туров после возвращения чемпионата Англии, в которых сумели набрать 17 из 21 возможного очка. При этом стоит отметить, что беспроигрышная серия клуба растянулась на 12 матчей. И любопытно здесь то, что на этом внушительном отрезке случилось только четыре ничейных исхода.



В своём прошлом матче подопечные Уле-Гуннара Сульшера гостили у «Кристал Пэлас», который после паузы заметно раскис, и победили со счётом 2:0. Хозяева смотрелись не так плохо, но реализовать свои моменты не сумели. «Красные дьяволы» же, напротив, уверенно подошли к вопросу, а героем стал Маркус Рашфорд, отметившийся голом и голевой передачей.

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«Челси» с соперником в четвертьфинале повезло меньше. Команда встречалась в Лестере с «лисами». Впрочем, удалось одержать победу с минимальным счётом и пройти в следующую стадию. Соперники смотрелись вполне сопоставимо, однако гостям повезло чуть больше.



В чемпионате Англии у лондонцев тоже складывается всё весьма удачно. Они замыкают тройку лидеров и вовсю претендуют на попадание в Лигу чемпионов. Однако едва ли молодой тренер Фрэнк Лэмпард и его команда откажутся побороться за серьёзный трофей, когда осталось всего два шага.



В прошлой игре «пенсионеры» провели работу над ошибками после разгрома от «Шеффилда» (0:3) и задавили на своём поле аутсайдера АПЛ «Норвич Сити» (1:0). Несмотря на то, что получилось забить всего лишь один гол, стоит отметить чудовищное преимущество хозяев. Самая последняя команда первенства сумела нанести каких-то два удара в сторону ворот Кепы Аррисабалаги — оба мимо.

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«Манчестер Юнайтед», разумеется, далеко не аутсайдер, так что лондонскому клуб на этот раз придётся попотеть. Игра пройдёт на нейтральной территории — в Лондоне на стадионе «Уэмбли». А потому разделение на хозяев и гостей здесь условное.

Тем не менее манкунианцы сейчас сами по себе играют мощно. За семь проведённых матчей после паузы они наколотили аж 19 голов при пяти пропущенных. Стоит также учесть и статистику личных встреч между соперниками. Дело тут в том, что за десять предыдущих игр «красные дьяволы» одержали шесть побед, а «пенсионеры» всего две. Ещё в двух случаях победители не определялись.



Впрочем, теперь лондонский клуб может взять реванш. С результативностью он тоже не испытывает проблем. За те же семь туров получилось забить 13 голов, проблема только с обороной — целых 10 пропущенных.

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«Манчестер Юнайтед» заметно превосходит «Шеффилд» по уровню исполнителей, он едва ли плотно засядет у своих ворот, так что у быстроногой атаки «Челси» должна появиться возможность разбежаться. А потому ждём от соперников результативного футбола и голов в обе стороны. Проверим ставку обе забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Ман Юнайтед» — «Челси» 19 июля 2020 года

«МЮ» после паузы выступает крайне достойно. За семь туров он забил 19 мячей. Также на его стороне статистика личных встреч. Однако «Челси» определённо может дать бой. После паузы лондонцы не просели и сейчас являются одними из главных претендентов на выход в Лигу чемпионов. К тому же, с результативностью у них порядок. Так что ждём от соперников результативного футбола с голами в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.75.