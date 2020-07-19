«Ман Юнайтед» — «Челси»: прямой эфир, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут

Сегодня, 19 июля, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Уэмбли» в матче полуфинала Кубка Англии. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч ТВ».
Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех команды Фрэнка Лэмпарда оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ничья в основное время идёт за 3.44.
Проход «МЮ» доступен за 1.74, а проход «Челси» — за 2.14.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
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