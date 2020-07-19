«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60, обе забьют — нет за 1.84.
«Последний тур чемпионата Испании. Чемпион уже известен. Известны две вылетающие команды. Известны команды, которые сыграют в Лиге чемпионов. Но решается судьба команд, которым играть в Лиге Европы. Узнаем и третью команду, которая покинет Примеру.
«Атлетико» принимает «Реал Сосьедад». Для «Атлетико» здесь ничего не решится, и, скорее всего, команда займет третье место. А вот «Реал Сосьедад» пока что в зоне Лиги Европы, но поджимают «Хетафе» и «Валенсия». Все зависит от команды Иманола Альгуасиля. Сыграют удачно — забронируют место в Лиге Европы.
В шести последних встречах из семи на поле «Атлетико» одна из команд обязательно не забивала. Статистика «Сосьедада» в матчах с «Атлетико» в Мадриде не радует: в пяти последних встречах из шести «Сосьедад» не забивал.
Мне кажется, матч получится натужным. «Атлетико» умеет играть в обороне. Он, кстати, еще играет в Лиге чемпионов, поэтому весла сейчас бросать не станет. Думаю, «Атлетико» сыграет с максимальной концентрацией. Да, не будет Эрмосо, Сауля, Феликса. Есть вопросы по Льоренте. Но у «Атлетико» достаточно длинная «скамейка». Думаю, «Атлетико» может сыграть как умеет, в первую очередь надежно в обороне.
Много голов не будет. «Тотал меньше 2,5 мяча» за 1,6 — первый вариант. Статистика подталкивает к варианту «обе забьют — нет». Как правило, «Сосьедад» не забивает на поле «Атлетико». Коэффициент — 1,84».
- 19 июля 2020
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