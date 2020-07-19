«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 38-го тура Примеры

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.16.



«Атлетико» решил задачу-минимум на сезон и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. Сейчас мадридцы занимаются тем, что защищают третье место от посягательств «Севильи». «Реал Сосьедад» ведет борьбу за Лигу Европы.



Интересно, что недавно эти команды друг другу помогли. Мадридцы обыграли «Хетафе», который является конкурентом «Реала Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна отобрал очки у «Севильи». Думаю, этот матч важнее для «Реала Сосьедад». Если гости оступятся, то могут и не попасть в Лигу Европы.



«Атлетико» же не проигрывает с 1 февраля. Из осечек была разве что ничья с «Сельтой». У «Сосьедада» нет стабильности в последних результатах. Им больше нужна победа.



Думаю, в этом матче основные события произойдут во второй половине встречи, а в начале команды будут более осторожными, но дальше гости могут пойти в атаку. Мой прогноз — второй тайм окажется результативнее первого».