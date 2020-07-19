«Зенит» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/2 финала Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч Кубка России «Зенит» – «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.55.

«Сине-бело-голубые превосходно играли в этом году и заслуженно выиграли регулярный чемпионат, опередив ближайшего преследователя на 18 очков. В прошлом году команда сумела дойти до 1/8 финала, где уступила «Ростову» со счётом 1:3. За весь сезон они проигрывали только два раза. На предыдущей стадии Кубка страны клуб обыграл «Ахмат» после дополнительного времени — 2:1.



Москвичи откровенно провалились, находятся в середине турнирной таблицы, на 9-м месте, набрав 36 очков, но могут попробовать реабилитироваться в этом турнире. После карантина гости стали показывать слабый уровень игры — в семи матчах две победы. В позапрошлом туре «Спартак» проиграл «Сочи» (0:1), но в следующем сумел разгромить «Ахмат» — 3:0.



Мне кажется, «Зенит» — фаворит встречи, слишком уверенно играл на прошлых стадиях. В чемпионате хозяевам нет равных, в то время как «Спартак» проигрывает там, где не должен. Тем более красно-белые после возобновления сезона стали играть ещё хуже. Рекомендую поставить на победу «Зенита».