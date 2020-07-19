«Рома» – «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч 34-го тура чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 34-го тура итальянского чемпионата «Рома» – «Интер».

Ставка: победа «Интера» + обе забьют за 3.40.

«Подходит к логическому завершению чемпионат Италии. Но вот с местами в верхней части таблицы пока не всё ясно. В этом туре «Рома», которая по большому счёту бьётся только за попадание в Лигу Европы, принимает дома «Интер», который отчаянно ведёт борьбу с «Аталантой» за вторую строчку.



Сейчас с местами в Лигу чемпионов уже всё решено. «Рома» слишком далеко от первой четвёрки Серии А. А вот догнать «Ювентус» «Интеру» сейчас практические не реально. Теоретически шансы есть, но для этого туринцам надо проигрывать во всех оставшихся матчах. Скорее всего, Роналду & Co не позволят себе этого.



В этом матче будет серьёзная интрига. Обоим клубам нужно выигрывать. У «Ромы» сзади висят «Милан» и «Наполи». От них римляне отрываются на одно и четыре очка соответственно. При этом «Милан» сейчас находится в приличной форме и почти во всех последних матчах выигрывает. «Рома» такой статистикой похвастать не может. У неё два поражения и три подряд победы в последних пяти играх.



А у «Интера» на хвосте сидят «Аталанта» и «Лацио». У них трёх идёт борьба за распределение призовых мест. На данный момент «Интер» опережает «Аталанту» только по дополнительным показателям. Но клуб из Бергамо уже сыграл в этом туре вничью. Поэтому миланцы имеют все шансы оторваться от неё на три очка. А вот «Лацио» от «Интера» отстаёт на два балла. Правда, римлянам в этом туре предстоит сыграть в «Ювентусом». Потому миланцы могут сохранить за собой вторую строчку.



Думаю, что эта игра будет интересной. Соперники борются за необходимые им баллы. Оба клуба не проигрывают уже три матча подряд. Я считаю, что игра будет результативной. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, но победит всё-таки «Интер».