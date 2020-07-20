«Чемпионат» и ФОНБЕТ дарят возможность выиграть 300 000 рублей. Участие бесплатно!

Для новичков и опытных игроков на ставках «Чемпионат» совместно с букмекерской компанией ФОНБЕТ создал «Бетмастер». В нём ты можешь участвовать в конкурсах прогнозов, наращивать игровой банк и соревноваться с другими участниками в таблице лидеров.
Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Ты получаешь баланс в 5000 единиц и делаешь ставки на сайте «Бетмастера»: от 1% до 20% игрового банка.
Подсказка: комментарий к прогнозу увеличивает прибыль на 5%.
Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании ФОНБЕТ. Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:
- 1 место – 20 000 рублей;
- 2 место – 10 000 рублей;
- 3 место – 5000 рублей;
- 4 место – 3000 рублей;
- 5 место – 2500 рублей;
- 6 место – 2000 рублей;
- 7-10 место – 1000 рублей;
- 11-20 место – 500 рублей.
За шесть конкурсов будут разыграны фрибеты на общую сумму 309 тыс. рублей. Максимум для одного участника – 120 тыс. рублей.
Для участия нужно:
- Зарегистрироваться в «Бетмастере»;
- Зарегистрироваться на сайте ФОНБЕТ или сообщить действительный номер счёта у этого онлайн-букмекера.
Регистрируйся в «Бетмастере» и участвуй в конкурсах прогнозов с призовым фондом более 300 000 рублей!
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