«Чемпионат» и ФОНБЕТ дарят возможность выиграть 300 000 рублей. Участие бесплатно!

Для новичков и опытных игроков на ставках «Чемпионат» совместно с букмекерской компанией ФОНБЕТ создал «Бетмастер». В нём ты можешь участвовать в конкурсах прогнозов, наращивать игровой банк и соревноваться с другими участниками в таблице лидеров.

Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Ты получаешь баланс в 5000 единиц и делаешь ставки на сайте «Бетмастера»: от 1% до 20% игрового банка.

Подсказка: комментарий к прогнозу увеличивает прибыль на 5%.

Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании ФОНБЕТ. Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:

1 место – 20 000 рублей;

2 место – 10 000 рублей;

3 место – 5000 рублей;

4 место – 3000 рублей;

5 место – 2500 рублей;

6 место – 2000 рублей;

7-10 место – 1000 рублей;

11-20 место – 500 рублей.

За шесть конкурсов будут разыграны фрибеты на общую сумму 309 тыс. рублей. Максимум для одного участника – 120 тыс. рублей.

Для участия нужно:

Зарегистрироваться в «Бетмастере»;

Зарегистрироваться на сайте ФОНБЕТ или сообщить действительный номер счёта у этого онлайн-букмекера.

Регистрируйся в «Бетмастере» и участвуй в конкурсах прогнозов с призовым фондом более 300 000 рублей!