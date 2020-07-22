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19:00 Мск
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«МЮ» — «Вест Хэм», 22 июля: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«МЮ» — «Вест Хэм», 22 июля: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 22 июля, «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25.

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

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В предыдущих пяти турах АПЛ «молотобойцы» забили 12 мячей.
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