«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз: де Хеа снова приснится лондонский кошмар

22 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Хэм» 22 июля

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (22.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести не более двух игр. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. Завершить программу 22 июля предстоит четырём клубом. Первыми на поле выйдут «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

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«Манчестер Юнайтед» на днях встречался в полуфинале Кубка Англии с лондонским «Челси». Большую часть первого тайма лондонцы контролировали мяч и проводили атаки, и в добавленное время одна из них превратилась в гол.



Незадолго до этого центральный защитник «красных дьяволов» Эрик Байи получил травму, что вынудило Уле-Гуннара Сульшера проводить тактические перестановки, которые, правда, особенной пользы не принесли. Как итог — досадное, но абсолютно справедливое поражение со счётом 1:3. Синие действительно оказались лучше.



Зато в АПЛ у манкунианцев всё прекрасно: они — одни из главных претендентов на Лигу чемпионов. На данный момент красные располагаются на пятой позиции, набрав 62 очка. У замыкающего топ-4 «Лестер Сити» баллов столько же, но он провел на игру больше. Так что клуб из Манчестера может сделать отличный задел перед очным поединком с «лисами» в заключительном туре.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

Стоит также отметить, что подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали солидный ход. Они не знают поражений в чемпионате Англии уже 12 матчей кряду. При этом на столь внушительном отрезке случилось только четыре ничейных исхода. Ключевой вопрос теперь — было ли поражение в Кубке Англии всего лишь случайностью.



Соперник по ближайшему туру у манкунианцев интересный. «Вест Хэм Юнайтед» после паузы взялся за вопрос выживания всерьёз. За семь туров он набрал 10 из 21 возможного очка, что для представителя нижней части турнирной таблицы весьма хорошо.



Удачные выступления позволили лондонскому клубу обезопасить себя от вылета в Чемпионшип. Сейчас у него 15-я строчка и 37 баллов. Разница между ним и «Астон Виллой», расположившейся на 18-м месте в турнирной таблице, составляет ровно шесть пунктов.

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А в прошлом туре «молотобойцы» одержали вторую подряд победу. На своём поле получилось уверенно обыграть прямого конкурента, «Уотфорд» (3:1). Ещё до перерыва хозяева оформили три мяча и на второй тайм вышли с комфортнейшей форой, без особых проблем доведя дело до логического завершения.

Любопытно здесь то, что «Вест Хэм» серьёзно подправил свою результативность. В предыдущих пяти матчах он сумел оформить в ворота соперников 12 мячей. Уверенность вернулась, моменты исправно создают, да и реализация в порядке.



Разумеется, в том, что «Манчестер Юнайтед» выступит фаворитом на своём поле, нет ни капли сомнения. Однако доставить неприятности гости определённо могут. Тут нужно учитывать, что у манкунианцам не смогут помочь сразу четыре защитника, которые играют далеко не последние роли в команде. Этот факт грозит обернуться проблемами.

«Спортинг» — «Витория Сетубал». Прогноз: лиссабонцы оставят экс-клуб Крицюка без медалей «Львы» одержали восемь побед в восьми предыдущих домашних матчах с «Виторией».

Их отсутствие вынудит использовать Сульшера малосыгранные связки, что, вероятно, породит ошибки. Борющийся за выживание столичный клуб, наверняка, найдёт возможность отличиться. Так что мы бы проверили гол гостей за коэффициент 1.81.



Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми последних очных противостояниях в Манчестере лондонцы отличались шесть раз. Вполне возможно, что хозяева наберут очки, однако Давиду де Хеа будет крайне сложно отыграть на ноль.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Вест Хэм» 22 июля 2020 года

«Манчестер Юнайтед» выступит фаворитом на своём поле, в этом сомнений нет. Однако доставить неприятности «Вест Хэм Юнайтед» определённо может. В последнее время у лондонского клуба нет проблем с результативностью, а манкунианцы накануне игры не досчитаются сразу четырёх защитников. При таких раскладах, на наш взгляд, гости сумеют как минимум отличиться. А может, даже зацепятся за очки.



Ставка: гол «Вест Хэма» за коэффициент 1.81.