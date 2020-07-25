Маурисио Руа — Антонио Ногейра: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 26 июля

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой UFC Маурисио Руа — Антонио Роджерио Ногейра.

Ставка: досрочная победа Руа за 2.36.

«Маурисио является чуть ли не самым опасным панчером в своей категории и уже многих отправлял «спать». У него отличная выносливость, и даже в свои 38 лет он очень подвижен и хорошо работает ногами. Руа два раза до этого встречался с Ногейрой и не оставлял тому шансов, поэтому что может измениться сейчас?



Сейчас Ногейра стал ещё слабее и старее и пропускает уйму ударов от всех соперников, которые даже далеки от бокса. Я согласен с тем, что у Антонио есть тоже хороший удар, но уже давно я не видел его в действии. Маурисио постоянно практикуется и тренируется, и его карьера чуть ли не в самом расцвете, а Антонио уже скоро покинет профессиональный ММА.



Не представляю, как Ногейра сможет сдержать удар соперника и не побывать в нокауте, потому что «шлепки» по челюсти от Руа обычно доставляют огромное количество проблем. Думаю поставить на досрочную победу Руа и вряд ли ошибусь в этом решении.



Итак, прогноз — досрочная победа Маурисио с коэффициентом 2.36».