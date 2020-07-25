Маурисио Руа — Антонио Ногейра: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 26 июля

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой UFC Маурисио Руа — Антонио Роджерио Ногейра.
Ставка: досрочная победа Руа за 2.36.
«Маурисио является чуть ли не самым опасным панчером в своей категории и уже многих отправлял «спать». У него отличная выносливость, и даже в свои 38 лет он очень подвижен и хорошо работает ногами. Руа два раза до этого встречался с Ногейрой и не оставлял тому шансов, поэтому что может измениться сейчас?
Сейчас Ногейра стал ещё слабее и старее и пропускает уйму ударов от всех соперников, которые даже далеки от бокса. Я согласен с тем, что у Антонио есть тоже хороший удар, но уже давно я не видел его в действии. Маурисио постоянно практикуется и тренируется, и его карьера чуть ли не в самом расцвете, а Антонио уже скоро покинет профессиональный ММА.
Не представляю, как Ногейра сможет сдержать удар соперника и не побывать в нокауте, потому что «шлепки» по челюсти от Руа обычно доставляют огромное количество проблем. Думаю поставить на досрочную победу Руа и вряд ли ошибусь в этом решении.
Итак, прогноз — досрочная победа Маурисио с коэффициентом 2.36».
- 25 июля 2020
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:35
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00