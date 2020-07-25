«Наполи» — «Сассуоло»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Наполи» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Наполи» Рино Гаттузо пытается завершить сложный сезон в Серии А красиво, хотя турнирных задач у неаполитанцев уже нет. Пробились в ЛЕ, выиграв кубок, а до зоны ЛЧ им не добраться. Оставшиеся матчи Гаттузо может рассматривать как процесс подготовки к ответному матчу с «Барселоной». Важно правильно распределять нагрузку и контролировать состояние игроков.



«Сассуоло» — яркая и зрелищная команда, теоретически ещё может обойти в таблице ближайшего соперника и пробиться в зону ЛЕ, но верится в это с трудом. Ликвидировать отставание в 8 очков за 3 тура до конца невероятно сложно. Даже не имея конкретных задач на финише сезона, команда Роберто Де Дзерби показывает привлекательный футбол.



Думаю, матч двух классных команд окажется богатым на голы. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2,5 за 1,8".