«Лестер Сити» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.26.

«Главный тренер хозяев Брендан Роджерс не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых игроков. Среди них, к слову, сразу четыре защитника: всё ещё находятся в лазарете крайние защитники Бен Чилвел, Кристиан Фукс и Рикарду Перейра, а центральный Чаглар Сёюнджю до сих пор отбывает дисквалификацию. Также из-за травм не помогут команде опорный полузащитник Даниэль Амарти и незаменимый атакующий полузащитник Джэймс Мэддисон. Очень солидные потери.



«Манчестер Юнайтед», впрочем, тоже испытывает некоторые кадровые проблемы с обороной. Пара защитников Аксель Туанзебе и Фил Джонс остаются в стороне из-за повреждений, а участие Люка Шоу и Эрика Бейи находится под вопросом. Так что у быстроногой атаки «Лестера» во главе с лучшим бомбардиром АПЛ Джейми Варди наверняка появятся шансы отличиться.



Правда, с атакой у манкунианцев полный порядок. В обойме находятся не на шутку разыгравшаяся тройка Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш. Также повадился забивать юный Мэйсон Гринвуд, а потому нестабильной защите «лис» точно не поздоровится.



При таких раскладах проверил бы комбинированную ставку Х2 + обе забьют за коэффициент 2.26. Статистика личных встреч на нашей стороне: в 12 встречах «красные дьяволы» потерпели лишь одно поражение и одержали восемь побед. При этом в восьми случаях забивали обе стороны».