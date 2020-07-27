Эксперты назвали шансы «Ювентуса» выиграть Серию А в 10-й раз подряд

Вчера «Ювентус» обыграл в матче 36-го тура чемпионата Италии «Сампдорию» (2:0) и досрочно стал чемпионом страны. Это уже девятая подряд победа туринцев. Букмекеры уже принимают ставки на исход следующего сезона. По их оценкам, «Ювентус» выиграет в 10-й раз подряд.



Поставить на победу клуба из Турина можно с коэффициентом 1.65. Это чуть меньше 60% вероятности. Главными конкурентами «Ювентуса» эксперты считают «Интер» и «Милан». На команду Антонио Конте можно сделать ставку с коэффициентом 6.00, на «россонери» аналитики предложили коэффициент 7.00.



Вероятность триумфа «Лацио» и «Аталанты» в сезоне-2020/2021 букмекеры оценили коэффициентом 12.00. Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Рома», можно с коэффициентом 14.50. На победу Дженнаро Гаттузо и его «Наполи» можно поставить за 16.00.



В последний раз «Ювентус» не становился чемпионом в сезоне-2010/2011. Тогда скудетто выиграл «Милан».



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