«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 1 августа

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.76, победа «Рейнджерс» в серии со счётом 3-2 за 5.00.

«О «Каролине» я долго говорить не буду — там команда молодая. Есть ярко выраженные лидеры — Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен. Тот же самый Свечников. Они набрали в районе 60–66 очков за урезанный чемпионат. Но в целом у них нет такой ярко выраженной силы в атаке, как Панарин у «Рейнджерс» и Мика Зибанежад. Это такая команда, достаточно молодая и не совсем стабильная, и эта нестабильность ей порой мешает.



Я буду говорить о «Рейнджерс». «Рейнджерс» — это Панарин, который дважды номинирован на приз MVP-сезона по версии журналистов и хоккеистов. Это Мика Зибанежад, который в ходе регулярки ломался, но если бы он не травмировался, то набрал бы под сотню очков, а так — у него пока 75 против 95 у Панарина.



Тренер «Рейнджерс» не хранит все яйца в одной корзине — он ставит Панарина к Строуму и Фасту, Зибанежад играет в другом звене. У «Рейнджерс» видны два чётких ударных звена, причём третье и четвертое не особо впечатляют, но там есть ребята, которые умеют работать и пахать. У них есть хорошая защита, но хорошая в том смысле, что могут подключаться к атакам. Так что я жду много голов от «Каролины» и «Рейнджерс».



Я бы поставил на то, что тотал, с учётом дополнительного времени, будет больше 5.5 шайбы. За это дают 1.76. Если брать в целом, то я бы рискнул поставить на победу «Рейнджерс» в серии со счетом 3-2. Здесь коэффициент 5.0. Мне кажется, что решающим фактором станут вратари. У «Рейнджерс» очень сильный подбор вратарей: три вратаря, которые одержали как минимум по 10 побед в регулярке. Я вижу, что Шестёркин будет играть первым номером, а Лундквист — уже за ним».