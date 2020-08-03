Букмекеры: с Кокориным «Спартак» будет забивать больше

Московский «Спартак» укрепил линию нападения Александром Кокориным. Форвард подписал контракт по схеме «3+1». Теперь в распоряжении Доменико Тедеско сразу четыре форварда хорошего уровня: Эзекьель Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Александр Кокорин.



По оценке аналитиков, приход Кокорина поможет спартаковцам забивать больше. Поставить на то, что «Спартак» забьёт в новом сезоне РПЛ как минимум 38 голов, можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на то, что красно-белые забьют меньше 38 мячей, можно за 2.03 (41%). В сезоне-2019/2020 «Спартак» забил всего 35 голов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.