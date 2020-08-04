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Вратарь сборной Лаоса получил бан за договорной матч. Он отбил пенальти в той игре

Вратарь сборной Лаоса получил бан за договорной матч. Он отбил пенальти в той игре
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27-летний вратарь сборной Лаоса Тхипхонехай Интавонгса получил пожизненную дисквалификацию. Он был одним из участников товарищеского матча Лаос — Гонконг в октябре 2017 года. Матч признали договорным.

Гонконг победил со счётом 4:0, забив по два гола в каждом тайме. Ещё в феврале 2020 года Азиатская конфедерация футбола пожизненно дисквалифицировала двух защитников сборной Лаоса. Теперь к ним присоединился и вратарь.

Интересно, что Интавонгса сделал всё, чтобы подозрений не возникло. Так, во втором тайме матча он отразил пенальти. Однако это не спасло его от пожизненного бана.

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