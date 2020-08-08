«Спартак-2» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч 2-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.28.

«Первый тур сложился для клубов по-разному. «Спартак-2» одолел «Чертаново» благодаря дублю Михаила Игнатова (2:1). Нужно отметить проблемы оппонента, который накануне лишился главного тренера и восьми футболистов — все они перебрались в «Крылья Советов».



«Торпедо» тем временем уступило крепкому «Шиннику» в Ярославле (0:1). Счёт получился скромным, да и единственный гол забили лишь на 92-й минуте. Хотя по факту игра смотрелась — моменты стабильно возникали в обе стороны, вот только реализация оставляла желать лучшего. При доле удачи дело вполне могло завершиться тремя-четырьмя мячами.



Подопечные Сергея Игнашевича были вынуждены обходиться без опытного Александра Рязанцева — тот получил микротравму и остался в Москве. По уровню исполнителей у гостей преимущество: в составе «Спартака-2» много молодых футболистов, а главное, «скамейка» совсем короткая, места для манёвра минимум.



Неудивительно, что «Торпедо» идёт у букмекеров фаворитом. Однако уровень готовности команд сложно оценить, поскольку делать выводы по одной игре неправильно. Куда интереснее поставить на голы. Достаточно сказать, что единственная очная встреча в минувшем сезоне завершилась со счётом 3:2 в пользу «автозаводцев».



«Спартак-2» в первом туре бодро выбегал из обороны в атаку, а чёрно-белые наиграли как минимум на один-два мяча в Ярославле. Ждём довольно весёлого футбола, в котором при должной реализации проблем с голами не возникнет. Классический «тотал больше 2.5 мяча» за 1.85 смотрится нормально.



Альтернативные варианты — «обе забьют» за 1.80, а также «Х2 + тотал больше 2.5 гола» за 2.28. Рязанцев имеет шансы вернуться в строй, да и вообще подбор исполнителей в нападении у «Торпедо» по меркам ФНЛ более чем крепкий».