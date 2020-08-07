«Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич с Лебеденко пробьют Дьякова и Тигиева

8 августа «Спартак-2» и «Торпедо» сыграют в матче второго тура ФНЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Спартака-2» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» 8 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» 8 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» (08.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа второго тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 8 августа.

Одна из самых интересных игр состоится в Москве, где «Спартак-2» будет выяснять отношения с «Торпедо». В прошлом сезоне соперники расположились на противоположных полюсах турнирной таблицы. Красно-белые просели после неплохого начала, находясь на момент приостановки первенства в зоне вылета.

А «автозаводцы» шли в лидерах с самого старта, показывали замечательные результаты, но ближе к зимнему перерыву резко просели. А вторую часть сезона натурально провалили — с треском вылетели из Кубка России, опустились на третью строчку в ФНЛ. И остались без повышения в классе.

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Первый тур тоже сложился для клубов по-разному, но уже в обратную сторону. «Спартак-2» одолел «Чертаново» благодаря дублю Михаила Игнатова (2:1). Он действовал на позиции второго форварда, ловко поддерживая атаки из глубины. Тут, впрочем, нужно отметить проблемы оппонента, который накануне лишился главного тренера и восьми футболистов — все они перебрались в «Крылья Советов».

«Торпедо» тем временем уступило крепкому «Шиннику» в Ярославле (0:1). Счёт получился скромным, да и единственный гол забили лишь на 92-й минуте. Хотя по факту игра смотрелась — моменты стабильно возникали в обе стороны, вот только реализация оставляла желать лучшего. При доле удачи дело вполне могло завершиться тремя-четырьмя мячами.

Также нужно отметить, что подопечные Сергея Игнашевича были вынуждены обходиться без опытного Александра Рязанцева — тот получил микротравму и остался в Москве. По уровню исполнителей у гостей преимущество: в составе «Спартака-2» много молодых футболистов, а главное — «скамейка» совсем короткая, места для манёвра минимум.

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Неудивительно, что «Торпедо» идёт у букмекеров фаворитом. Однако уровень готовности команд сложно оценить, поскольку делать выводы по одной игре неправильно. Куда интереснее поставить на голы. Достаточно сказать, что единственная очная встреча в минувшем сезоне завершилась со счётом 3:2 в пользу «автозаводцев».

«Спартак-2» в первом туре бодро выбегал из обороны в атаку, а чёрно-белые наиграли как минимум на один-два мяча в Ярославле. Ждём довольно весёлого футбола, в котором при должной реализации проблем с голами не возникнет. Классический тотал больше 2.5 мяча за 1.85 смотрится нормально.

Альтернативные варианты — обе забьют за 1.80, а также Х2 + тотал больше 2.5 гола за 2.28. Рязанцев имеет шансы вернуться в строй, да и вообще подбор исполнителей в нападении у «Торпедо» по меркам ФНЛ более чем крепкий.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» 8 августа

Единственная очная встреча в прошлом сезоне получилась яркой — 3:2 в пользу «Торпедо». Подопечные Сергея Игнашевича кошмарно реализовывали моменты в первом туре, но созидали вполне достойно. Похоже, прижиматься к воротам и ждать у моря погоды никто не планирует, так что голы тут должны быть. Ну а состав у гостей сильнее.

Ставка: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.28.