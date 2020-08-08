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«Барселона» — «Наполи»: угадай победителя — получи 500 рублей!

«Барселона» — «Наполи»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 8 августа, «Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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