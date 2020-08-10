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«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» в обоих таймах за 2.51.

«Копенгаген» добрался до этой стадии еврокубка, и это уже большой успех. Мне кажется, достижения датчан на этом уровне в этом сезоне должны закончиться.

Я думаю, надо ставить на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет оба тайма, а «Копенгаген» не забьёт.

Ставка на победу «МЮ» – это не очень большие деньги. Не знаю, брать ли верх. Есть в этом большие сомнения, но уверен, что «Копенгаген» не забьёт», — сказал Казаков.

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