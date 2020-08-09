«МЮ» — «Копенгаген». Прогноз: Сульшер и Погба столкнутся с трудностями на пути в полуфинал

10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 14.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Копенгаген» 10 августа
Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.
Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10.08.2020)
Еврокубки благополучно вернулись в строй после пандемии коронавируса и уже успели порядком пошуметь. Сперва по итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфиналисты Лиги Европы. Затем тот же процесс произошёл и в Лиге чемпионов.
Напомним, что УЕФА несколько видоизменил формат обоих турниров. Согласно новому регламенту, все четвертьфиналы и полуфиналы будут проходить в виде одноматчевых противостояний на нейтральных территориях в двух странах. При этом все игры состоятся без зрителей на трибунах, а команды-участницы смогут совершить до пяти замен по ходу встречи.
Одними из четвертьфиналистов Лиги Европы стали английский «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген» из Дании. Их поединок пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в немецком городе Кёльн. Оба соперника вышли в 1/4 финала после ответных встреч.
«Манчестер Юнайтед» в первом матче стадии 1/8 финала ещё до паузы гостил у австрийского клуба ЛАСК. Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер выставил полуосновной состав, но даже так получилось победить крупно (5:0). Таким образом, всякая интрига была убита ещё до ответного поединка.
На днях на родном «Олд Траффорд» норвежский специалист тоже решил оставить ключевых игроков атакующей линии на скамейке запасных. Вообще не появились на поле Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд, только на замену вышли Поль Погба и Антони Марсьяль. Результат получился гораздо скромнее (2:1), но даже так получилось добыть победу.
«Копенгаген» в первом матче гостил у турецкого «Истанбул Башакшехир». Тогда соперники выступили примерно на одном уровне, по игре скорее была бы логичной нулевая ничья. Однако хозяева на 88-й минуте заработали и реализовали пенальти, оформив небольшое преимущество.
Только вот в ответном поединке в Копенгагене им это не помогло. Ужа на четвертой минуте встречи датчане открыли счёт, а к середине второго тайма довела преимущество до трёх голов. Турецкая команда делала неоднократные попытки исправить положение, но изменить итоговый счёт 3:1 по сумме 180 минут не сумела.
Вообще, «Копенгаген» показал себя крайне здорово. Он и в обороне действовал надёжно, и атаки проводил острые. Так что манкунианской защите теперь необходимо держать ухо востро, иначе можно на ровном месте создать себе дополнительные проблемы. Понятно, что по уровню исполнителей преимущество англичан колоссально.
С линией атаки и центром у «Манчестер Юнайтед» проблем нет никаких. Тут и ожививший партнёров Бруну Фернандеш, и выздоровевший Поль Погба, и раззабивавшееся трио Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд. Однако проблемной зоной по-прежнему остаётся линия обороны, там периодически случаются непонятные эпизоды и привозы.
До сих пор остаются в лазарете защитники Люк Шоу и Аксель Туанзебе, а связка Магуайр-Бейи частенько сбоит. Так что вполне можно подумать над голом «Копенгагена». Букмекеры, между прочим, дают на него крепкий коэффициент 1.97. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.26.
Интересным вариантом также выглядит П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.86. Всё-таки сейчас «красные дьяволы» находятся в отличной форме и являются одними из главных претендентов на победу в турнире. Датчане сильно уступают по уровню исполнителей и вряд ли выдержат высокий темп на протяжении 90 минут.
Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» — «Копенгаген»
Разумеется, «Манчестер Юнайтед» выйдет фаворитом. Он находится в отличнейшей форме и является одним из претендентов на победу в турнире. Однако с защитой у манкунианцев не все так гладко, как с атакой. На наш взгляд, слаженный и тактически выученный «Копенгаген» сумеет доставить противнику хлопоты, но всё же уступит.
Ставка 1: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.86.
Ставка 2: гол «Копенгагена» за 1.97.
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