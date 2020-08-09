«МЮ» — «Копенгаген». Прогноз: Сульшер и Погба столкнутся с трудностями на пути в полуфинал

10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 14.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Копенгаген» 10 августа

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10.08.2020)

Еврокубки благополучно вернулись в строй после пандемии коронавируса и уже успели порядком пошуметь. Сперва по итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфиналисты Лиги Европы. Затем тот же процесс произошёл и в Лиге чемпионов.

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Напомним, что УЕФА несколько видоизменил формат обоих турниров. Согласно новому регламенту, все четвертьфиналы и полуфиналы будут проходить в виде одноматчевых противостояний на нейтральных территориях в двух странах. При этом все игры состоятся без зрителей на трибунах, а команды-участницы смогут совершить до пяти замен по ходу встречи.



Одними из четвертьфиналистов Лиги Европы стали английский «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген» из Дании. Их поединок пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в немецком городе Кёльн. Оба соперника вышли в 1/4 финала после ответных встреч.



«Манчестер Юнайтед» в первом матче стадии 1/8 финала ещё до паузы гостил у австрийского клуба ЛАСК. Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер выставил полуосновной состав, но даже так получилось победить крупно (5:0). Таким образом, всякая интрига была убита ещё до ответного поединка.

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На днях на родном «Олд Траффорд» норвежский специалист тоже решил оставить ключевых игроков атакующей линии на скамейке запасных. Вообще не появились на поле Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд, только на замену вышли Поль Погба и Антони Марсьяль. Результат получился гораздо скромнее (2:1), но даже так получилось добыть победу.



«Копенгаген» в первом матче гостил у турецкого «Истанбул Башакшехир». Тогда соперники выступили примерно на одном уровне, по игре скорее была бы логичной нулевая ничья. Однако хозяева на 88-й минуте заработали и реализовали пенальти, оформив небольшое преимущество.



Только вот в ответном поединке в Копенгагене им это не помогло. Ужа на четвертой минуте встречи датчане открыли счёт, а к середине второго тайма довела преимущество до трёх голов. Турецкая команда делала неоднократные попытки исправить положение, но изменить итоговый счёт 3:1 по сумме 180 минут не сумела.

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Вообще, «Копенгаген» показал себя крайне здорово. Он и в обороне действовал надёжно, и атаки проводил острые. Так что манкунианской защите теперь необходимо держать ухо востро, иначе можно на ровном месте создать себе дополнительные проблемы. Понятно, что по уровню исполнителей преимущество англичан колоссально.

С линией атаки и центром у «Манчестер Юнайтед» проблем нет никаких. Тут и ожививший партнёров Бруну Фернандеш, и выздоровевший Поль Погба, и раззабивавшееся трио Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд. Однако проблемной зоной по-прежнему остаётся линия обороны, там периодически случаются непонятные эпизоды и привозы.



До сих пор остаются в лазарете защитники Люк Шоу и Аксель Туанзебе, а связка Магуайр-Бейи частенько сбоит. Так что вполне можно подумать над голом «Копенгагена». Букмекеры, между прочим, дают на него крепкий коэффициент 1.97. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.26.

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Интересным вариантом также выглядит П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.86. Всё-таки сейчас «красные дьяволы» находятся в отличной форме и являются одними из главных претендентов на победу в турнире. Датчане сильно уступают по уровню исполнителей и вряд ли выдержат высокий темп на протяжении 90 минут.

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Разумеется, «Манчестер Юнайтед» выйдет фаворитом. Он находится в отличнейшей форме и является одним из претендентов на победу в турнире. Однако с защитой у манкунианцев не все так гладко, как с атакой. На наш взгляд, слаженный и тактически выученный «Копенгаген» сумеет доставить противнику хлопоты, но всё же уступит.



Ставка 1: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.86.



Ставка 2: гол «Копенгагена» за 1.97.