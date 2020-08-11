«Бостон» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Бостон» — «Каролина».



Ставка: победа «Каролины» за 2.74.



«Чисто вам для справки: «Бостон» проиграл все три матча, когда шёл отбор топ-команд на Востоке. Это поражения от «Филадельфии» (1:4), «Тампы» (2:3) и «Вашингтона» (1:2). Да, мы видим, что «Брюинз» с каждым разом всё надёжнее действуют сзади. Голкипер Туукка Раск набирает форму. Но при этом в атаке только четыре гола в трёх матчах, и знаменитое звено Маршан, Бержерон, Пастрняк сейчас на абсолютных нулях.



Этот августовский плей-офф славен тем, что из него вылетают команды, не сумевшие сплотиться, разогнаться, вкатиться в самые важные матчи. «Бостон» сейчас оставляет именно такое впечатление.



«Каролину» же не стоит лишний раз представлять. Это была очень горячая команда в квалификационном раунде с «Рейнджерс» (3-0 в серии). Там великолепно всё, от вратарей до форварда Андрея Свечникова. Тревожит только то, что у «Харрикейнз» отсутствует лучший защитник Дуги Хэмилтон. Но он уже тренируется и может вернуться. Так что никаких проблем нет.



Если не сейчас брать победу «Каролины» в основное время с кэфом 2.74, то я даже не знаю, когда это делать. Можно ещё потанцевать с тоталом меньше 5.5, но я предпочту выбрать конечный исход», — сказал Лысенков.



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