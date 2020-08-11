«Бостон» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Бостон» — «Каролина».
Ставка: победа «Каролины» за 2.74.
«Чисто вам для справки: «Бостон» проиграл все три матча, когда шёл отбор топ-команд на Востоке. Это поражения от «Филадельфии» (1:4), «Тампы» (2:3) и «Вашингтона» (1:2). Да, мы видим, что «Брюинз» с каждым разом всё надёжнее действуют сзади. Голкипер Туукка Раск набирает форму. Но при этом в атаке только четыре гола в трёх матчах, и знаменитое звено Маршан, Бержерон, Пастрняк сейчас на абсолютных нулях.
Этот августовский плей-офф славен тем, что из него вылетают команды, не сумевшие сплотиться, разогнаться, вкатиться в самые важные матчи. «Бостон» сейчас оставляет именно такое впечатление.
«Каролину» же не стоит лишний раз представлять. Это была очень горячая команда в квалификационном раунде с «Рейнджерс» (3-0 в серии). Там великолепно всё, от вратарей до форварда Андрея Свечникова. Тревожит только то, что у «Харрикейнз» отсутствует лучший защитник Дуги Хэмилтон. Но он уже тренируется и может вернуться. Так что никаких проблем нет.
Если не сейчас брать победу «Каролины» в основное время с кэфом 2.74, то я даже не знаю, когда это делать. Можно ещё потанцевать с тоталом меньше 5.5, но я предпочту выбрать конечный исход», — сказал Лысенков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00