«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: проход «Аталанты» за 2.40.



«У «ПСЖ» за последние пять месяцев всего два официальных матча, оба кубковых, в которых команда за 210 минут игрового времени забила всего один мяч. Парижане потеряли из-за травмы Мбаппе, повреждение получил Тьяго Силва, под вопросом Верратти, кроме того с бергамасками не сыграет из-за дисквалификации Ди Мария.



«Аталанта» — одна из самых атакующих команд Европы. Мало того что она много и разнообразно атакует, так ещё и постоянно прессингует и всячески душит атаки соперников в самом начале. 98 голов забила команда Гасперини в прошедшем сезоне Серии А. А после возобновления сезона у неё 9 побед в 13 матчах и лишь одно поражение – в ничего не решавшей игре последнего тура с «Интером».



Думаю, игра получится интересной. «Аталанта» сыграет с позиции силы и будет чаще угрожать воротам парижан. Если итальянцы сохранят баланс между атакой и обороной и не позволят «ПСЖ» слишком много вольностей у своих ворот, то в полуфинал выйдут, скорее всего, именно они. По крайней мере в данный конкретный момент они находятся в лучшем игровом тонусе, да и куда органичнее смотрятся как команда», — сказал Петросьян.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.