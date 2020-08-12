«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» — «ПСЖ».
Ставка: проход «Аталанты» за 2.40.
«У «ПСЖ» за последние пять месяцев всего два официальных матча, оба кубковых, в которых команда за 210 минут игрового времени забила всего один мяч. Парижане потеряли из-за травмы Мбаппе, повреждение получил Тьяго Силва, под вопросом Верратти, кроме того с бергамасками не сыграет из-за дисквалификации Ди Мария.
«Аталанта» — одна из самых атакующих команд Европы. Мало того что она много и разнообразно атакует, так ещё и постоянно прессингует и всячески душит атаки соперников в самом начале. 98 голов забила команда Гасперини в прошедшем сезоне Серии А. А после возобновления сезона у неё 9 побед в 13 матчах и лишь одно поражение – в ничего не решавшей игре последнего тура с «Интером».
Думаю, игра получится интересной. «Аталанта» сыграет с позиции силы и будет чаще угрожать воротам парижан. Если итальянцы сохранят баланс между атакой и обороной и не позволят «ПСЖ» слишком много вольностей у своих ворот, то в полуфинал выйдут, скорее всего, именно они. По крайней мере в данный конкретный момент они находятся в лучшем игровом тонусе, да и куда органичнее смотрятся как команда», — сказал Петросьян.
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