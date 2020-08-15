«Рубин» — «Урал»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 2-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Урал».
Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.
«Рубин» должен был в первом туре открыть счёт голам в сезоне, но Сергей Иванов не назначил стопроцентный пенальти в матче с «Локомотивом», а затем удалил Леонида Слуцкого, после чего команда расклеилась. Однако я по-прежнему убеждён, что у нового «Рубина» есть серьёзный атакующий потенциал. Полагаю, что, даже несмотря на отсутствие Слуцкого, казанцы дома не проиграют в матче с относительно равным соперником и непременно забьют.
Перспективы уральцев с новым тренером Матвеевым мне пока непонятны — есть ощущение, что со временем команду всё-таки возглавит более известный специалист. При этом я не ожидаю града голов — «Рубин» при Слуцком ни разу не пробил ТБ (3,5), а у более верхового «Урала» в последнее время проблемы с голами.
Игры «Рубина» получаются богатыми на жёлтые карточки, очень много фолов зарабатывает Хвича. Думаю, что и «Урал» не избежит этой участи. Предлагаю присмотреться к индивидуальному тоталу гостей по ЖК".
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