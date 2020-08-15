ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч 2-го тура РПЛ 15 августа

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Тамбов».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01, победа «Тамбова» с форой (+1) за 2.38.



«Предстоит низовой матч, здесь точно не будет много забитых мячей. Думаю также, что «Тамбов» имеет хорошие шансы не проиграть, но поставлю на него для подстраховки с форой (+1).



Даже если ЦСКА и выиграет, то сделает это с разницей в один мяч. Непонятно, сыграет Влашич или нет и в каком состоянии он сейчас находится. Кроме того, у «Тамбова» хорошая команда в плане обороны. Я смотрел его матч с «Ростовом», и если бы Мамаев не забил, то ростовчанам пришлось бы очень тяжело в дальнейшем. Ещё один аргумент, почему не будет голов в предстоящем матче, заключается в том, что даже если «Тамбов» пропустит один мяч, то он не раскроется. Тонкости у игроков «Ростова» больше, чем у армейцев, поэтому «Ростов» ещё хоть что-то создавал, а у ЦСКА такого не будет. К тому же сломался Дзагоев.



В матчах «Тамбова» при той игре, которую он сейчас демонстрирует, ставка на «тотал меньше 2.5» является дармовой. ЦСКА будет сложно создавать голевые моменты, так как «Тамбов» очень низко обороняется. Со стандартов ему будет тоже тяжело забить, потому что есть высокие защитники в составе. Я вообще не уверен, что ЦСКА выиграет».