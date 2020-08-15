ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Тамбов».



Ставка: гол ЦСКА в каждом тайме за 2.10.



«Пошел 14-й сезон, когда Чалову 26. Ему 14 лет подряд 26. Все это время он подающий надежды. Тебя купит только «Кайрат», старик. Давай уже хоть что-то делай. «Тамбов» приезжает. Кирилл Панченко вдруг оказался не нужен московскому «Динамо» и уехал в «Тамбов». Но «Тамбов» это не спасёт.



Я убежден, что на Песчаной улице, не так далеко от центра Москвы, где я позволил Собянину снести все киоски, гостям будет трудно. Но одно знаю точно: ЦСКА должен победить. Это из области ожиданий, но забьёт мой ЦСКА в каждом из таймов. «Тамбову» при этом я не желаю ничего плохого — просто умереть с достоинством. У них же там есть четыре поклонника. Что я, против этих людей пойду? Я же пропагандирую самые главные человеческие ценности — уважение к близким! Ставлю на то, что ЦСКА забьёт в обоих таймах с коэффициентом 2.10».