«Манчестер Сити» — «Лион»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало
15 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех французов оценён букмекерами коэффициентом 13.00. Ставки на ничью принимаются за 7.10.
Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.
Проход «Ман Сити» идёт за 1.09 (88%), а проход «Лиона» — за 7.40 (12%).
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Снова бешеный прессинг от команды Пепа Гвардиолы.
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