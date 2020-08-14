«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг отправят домой обидчиков Роналду

15 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех французов оценён букмекерами коэффициентом 13.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Лион» (15.08.2020)

Лига чемпионов в самом разгаре. Уже определились два полуфиналиста, скоро к ним присоединятся ещё двое. Формат выглядит свежо и интересно: все матчи состоятся на двух стадионах в Лиссабоне, никаких ответных игр не предусмотрено. 90 минут плюс дополнительное время и пенальти в случае необходимости, победитель забирает всё.

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Разумеется, болельщиков на трибунах не будет. При этом командам-участницам разрешено проводить до пяти замен. В заключительном четвертьфинале сойдутся «Манчестер Сити» и «Лион», матч пройдёт в субботу, 15 августа, начало — в 22:00 мск.



«Горожане» неделю назад оставили не у дел ставшего чемпионом Испании мадридский «Реал», снова победив со счётом 2:1. Уже на девятой минуте отличился нападающий английского клуба Габриэль Жезус, подкараулив ошибку Рафаэля Варана. На исходе получаса Карим Бензема сравнял счёт и вернул свою команду в игру, но спастись не удалось. На 54-й минуте всё тот же Жезус после грубой ошибки Варана оформил дубль.



Впрочем, отдать должное подопечным Пепа Гвардиолы непременно стоит. Они смотрелись лучше на фоне многократного победителя турнира и выиграли заслуженно. Стоит просто взглянуть на статистику, чтобы увидеть уверенное преимущество хозяев: 20-9 по ударам в сторону ворот, 7-3 по угловым и 55-45 по проценту владения мячом.

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«Лион» умудрился пройти на стадии 1/8 финала грозный «Ювентус». Первый поединок, который состоялся ещё до паузы во Франции, клуб из одноимённого города выиграл со счётом 1:0. В ответной встрече в Италии французы проиграли (1:2), но не вылетели благодаря правилу выездного гола.



Команда Криштиану Роналду ожидаемо взяла игру под свой контроль. Однако козырь в рукаве Руди Гарсии в виде внезапного прессинга заставил туринцев ошибиться и привезти себе пенальти. В итоге даже дубль португальского нападающего не помог «старой синьоре» пройти в следующую стадию.



Любопытно, что «львы» до матча с итальянцами не имели должной игровой практики, поскольку чемпионат Франции завершился досрочно. Они успели провести только одну официальную игру в финале французского Кубка лиги против «ПСЖ». А также целый ряд товарищеских встреч. И всё равно выглядели симпатично.

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«Манчестер Сити» родной чемпионат доиграл в полной мере, а потому набрал нужные кондиции. При этом концовку сезона в АПЛ клуб провёл очень хорошо, хотя не имел внятной турнирной мотивации. В пяти последних турах он наколотил аж 21 гол, а пропустил только один.

Разумеется, «Лион» будет покруче большинства из тех соперников, но ничего сверхъестественного в нём сейчас нет. Команда Гвардиолы, любящая контроль мяча, справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Вероятно, французы выставят три центральных защитника и прижмутся к своим воротам и будут ждать момента, как это было в ответном матче с «Ювентусом».



Проблем с ударами в сторону и в створ ворот у англичан нет. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги они в среднем за игру наносили по семь ударов в створ, в то время как у их соперников таковых было не более трёх. Так что вполне можно подумать над П1 по ударам в створ с форой (-3.5) за приемлемый коэффициент 1.70.

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Линия вопросов не вызывает: подопечные Хосепа Гвардиолы заметно сильнее, однако на П1 дают скромные 1.28, а лезть в огромные форы слишком опасно. Интересным вариантом также выглядит ставка «гол французов — нет» за коэффициент 1.88. В финале Кубка лиги с «ПСЖ» в основное время они не забили вообще. А против туринцев отличились только с пенальти, нанеся при этом лишь два удара в створ.

Прогноз и ставки на четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион»

«Лион» в ответном матче с «Ювентусом» не удивил. Любящий контроль мяча «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Французы не станут лезть на рожон, выставят три центральных защитника и будут караулить потери в центре поля. На наш взгляд, резвая атака англичан сумеет обеспечить работой оборонительные редуты аутсайдера.



Ставка: победа «Манчестер Сити» по ударам в створ с форой (-3.5) за коэффициент 1.70.



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