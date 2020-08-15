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«Ман Сити» — «Лион»: получи фрибет до 15 000 рублей за регистрацию и ставки на матч ЛЧ!

«Ман Сити» — «Лион»: получи фрибет до 15 000 рублей за регистрацию и ставки на матч ЛЧ!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 15 августа, «Манчестер Сити» встретится с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!

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