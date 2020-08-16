«Спартак-2» — «Акрон»: прогноз и ставка на матч 4-го тура ФНЛ 16 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Акрон».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Спартак-2» справедливо считается в букмекерских конторах фаворитом в предстоящем поединке. Всё же у него и опыта куда больше, да и серия намечается неплохая. При этом пока что у «Акрона» туговато с выездами: лишь один балл в двух гостевых матчах, да и то с торпедовцами сильно повезло.
Однако стоит отметить, что москвичам со скрипом давались домашние встречи в прошлом сезоне. За 13 игр, которые они успели провести, получилось добыть лишь четыре победы. А голов столичный клуб пропустил целых 22. Многовато даже со скидкой на молодость исполнителей.
«Акрон» после ничьей с мощными «автозаводцами» наверняка будет в боевом расположении духа, так что ждём от него сюрприза. Всё же три мяча двум крепким соперникам — результат для дебютанта первенства многообещающий. Проверим голы в обе стороны за 1.81. Эта ставка доезжала во всех матчах сезона с участием красно-белых».
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