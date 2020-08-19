«Динамо» — «Ростов»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

19 августа «Динамо» примет «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.



Если отличиться смогут обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ионов и Карпин не смогут прервать неприятную серию За восемь последних встреч с «Ростовом» дома бело-голубые проиграли один раз.