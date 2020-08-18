«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ионов и Карпин не смогут прервать неприятную серию

19 августа «Динамо» примет «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Динамо» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (19.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в ближайшие месяцы отдыхать будет некогда. 8 августа благополучно стартовал новый сезон. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».

Завершится программа 19-го числа сразу пятью матчами, среди прочих выяснять отношения будут московское «Динамо» и «Ростов». Старт поединка запланирован на 19:00 мск, он пройдёт на «ВТБ Арене», которая сможет заполниться на 25%.



Московское «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги заняло шестое место и теперь примет участие в квалификационных раундах Лиги Европы. В целом на заключительном отрезке первенства команда выступила весьма неплохо. За восемь туров после паузы она проиграла только три раза.



Новый сезон для бело-голубых начался тоже с мажорного аккорда. За два тура они успели набрать четыре из шести возможных очков. Сперва «Динамо» в Екатеринбурге обыграло местный «Урал» со счётом 2:0. Хозяева много владели мячом, только вот в атаке гости оказались гораздо конкретнее. Первый гол пришёл с контратаки, второй — с углового.

«Лейкерс» — «Портленд». Прогноз: Леброн, Энтони Дэвис и Кузма задавят Лилларда «Лейкерс» стали лучшими в Западной конференции, но соперник в первом раунде попался сложный.

Ну а в прошлой игре, дома, московский клуб разочаровал, не сумев ничего поделать с вернувшийся в РПЛ после долгих лет «Ротор». Встреча завершилась нулевой ничьей, но надо сказать, что преимущество хозяев было основательным. Они нанести 21 удар в сторону ворот соперника (а в свои получили всего три) и подали 10 угловых, но забить так и не сумели. Справедливости ради, несколько отличных контратак у волгоградцев имелось.



«Ростов» Валерия Карпина потихоньку приходит в себя после пандемии коронавируса. За два тура в новом сезоне клуб набрал три очка. Победа пришлась на первую игру против «Тамбова» на выезде (1:0). Гости победили заслуженно, но тамбовчане смотрелись достойно и при доле везения могли зацепить ничью.



Зато в последнем матче ростовчане на своём поле уступили действующему чемпиону страны «Зениту» со счётом 0:2. Причём петербуржцы даже остались в меньшинстве на 78-й минуте. Непосредственно качество футбола порадовало, сине-бело-голубым пришлось основательно попотеть. Вот только в завершающей стадии категорически не клеится.

«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук смогут избежать позора «Кэпиталз» лишились права на ошибку: Семён Варламов тащит, счёт в серии 0-3.

Дело в том, что жёлто-синим голы по-прежнему даются с большим трудом. За восемь последних официальных матчей они сумели забить только четыре мяча. Шомуродов и Зайнутдинов совсем потерялись, а Роман Ерёменко ещё не набрал необходимую форму. Дальних ударов много, да только реальной остроты не хватает.

Кирилл Новиков на посту главного тренера в «Динамо» сколотил добротную защиту. К слову, в 10 последних официальных играх московский клуб пропустил только пять мячей, а это серьёзный показатель. Так что обилия голов от матча не ждём.



Интересным вариантом для ставки выглядит тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.95. Также можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.03. Дело в том, что за восемь последних очных встреч с «Ростовом» в Москве бело-голубые проиграли только один раз. К тому же сейчас они выглядят неплохо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Ростов» 19 августа

«Ростов» всё ещё отходит от последствий коронавируса и вынужденного карантина, а «Динамо» в последнее время показывает неплохую игру в обороне. Много голов не ждём, с созиданием у команд имеются некоторые проблемы. Зато бело-голубые вполне могут наиграть на очки, статистика личных встреч на их стороне.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.