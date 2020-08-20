Букмекеры снизили коэффициент на отставку Кашшаи с поста главы судей РФС

Венгр Виктор Кашшаи работает на посту главы департамента судейства РФС с января 2020 года, но его работой недовольны. Пика критика достигла после судейских скандалов в матчах 1-го тура РПЛ. Однако генеральный секретарь РФС Александр Алаев публично призвал дать Кашшаи время наладить работу.
Тем не менее букмекеры снизили коэффициент на отставку Кашшаи до конца сезона-2020/2021. Сейчас поставить на неё можно с коэффициентом 1.85. Такой же коэффициент предлагают на то, что венгр доработает сезон РПЛ до конца. Ещё несколько дней назад коэффициент на отставку составлял 2.40 (31% вероятности).
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