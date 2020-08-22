Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой 22 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт.

Ставка: победа Уайта в 7–12 раундах за 4.00.

«Поветкин действительно прошёл пик и потерял в скорости, но по-прежнему сохраняет опасность. Уайт — классический панчер. Удар тут в самом деле мощнейший, а вот всё остальное вызывает вопросы. Прежде всего, заметные пробелы в технике. Кроме того, он сам по себе довольно медленный, однообразный и предсказуемый боксёр.



Россиянин прекрасно понимает, что это его последний шанс получить большой бой. Он серьёзно готовился и вроде как находится в прекрасной форме. Похититель тел тем временем бесконечно пытается задеть Фьюри и Уайлдера, отвлекаясь по поводу и без. Похоже, ближайшего оппонента он не воспринимает всерьёз.



Это чревато проблемами. Например, в предыдущем бою Диллиан еле-еле перебил абсолютно средненького поляка Мариуша Ваха — дело дошло до решения судей, никакого колоссального преимущества фаворита не наблюдалось и близко. А ведь Поветкин потехничнее будет.

Александр абсолютно точно доставит британцу проблемы за счёт разнообразия, опыта и богатого любительского прошлого. Вопроса два — как часто тот сможет вкладываться в удар и насколько вынослив окажется россиянин. Уайт гораздо моложе и должен иметь преимущество в поздних раундах.



В принципе, можно даже попробовать проверить победу Поветкина за 3.70. Шансы ветерана, конечно, поскромнее, но коэффициент кажется завышенным. Мы бы давали на его успех в районе 2.80-3.00. На наш взгляд, выбирать стоит между тоталом больше 9.5 раунда за 1.73 и победой Уайта в 7-12 раундах за дивные 4.00.



Логика такая: в дебюте Александр удивит оппонента, нанесёт несколько хороших ударов и заставит себя уважать. Но ближе в восьмому-девятому раунду возраст скажется, силы закончатся, движение просядет и Уайту станет легче вложиться в удар".