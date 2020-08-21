Александр Поветкин — Диллиан Уайт. Прогноз на бой: Русский витязь удивит шумного британца

Бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт состоится 22 августа 2020 года. На кону звание временного чемпиона по версии WBC. Начало — не ранее 23:00 мск. Букмекеры считают фаворитом британца: поставить на победу Уайта можно с коэффициентом 1.33, успех Поветкина идёт за 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 21.0.
Прогноз и анализ боя за титул временного чемпиона WBC Поветкин — Уайт (22.08.2020)
Большой бокс постепенно возвращается в строй после пандемии коронавируса. На ближайшие выходные запланирован действительно заметный бой, в котором к тому же примет участие российский спортсмен. Александр Поветкин в английском городе Брентвуде сразится с Диллианом Уайтом.
Расклад простой: британец по прозвищу Похититель Тел является обладателем пояса временного чемпиона по версии WBC, который и будет защищать в субботу. А победитель пары сразится с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, которые будут оспаривать регулярный титул в конце 2020 года.
Иными словами, это последний шанс Русского Витязя выйти на титульный бой. Он заслуживает самых тёплых слов в свой адрес: возраст уже солидный (40 лет — это достаточно), но боксёр не ищет лёгких путей и не переключается на избиение откровенных пассажиров.
Вместо этого он продолжает искать приключения, сражаясь с лучшими. За плечами у Поветкина всего два поражения — в 2013 году от Владимира Кличко и в сентябре 2018 года от Энтони Джошуа. Тогда британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде, с тех пор россиянин провёл два поединка.
Без особых проблем разобрался с Хьюи Фьюри (все судьи дали счёт 117:111, преимущество Александра не вызывало сомнений), а затем выдал ничью с идущим наверх Майклом Хантером. Там Поветкин местами выглядел грустно, но всё же дотерпел. Было это ещё в декабре 2019 года.
Теперь придётся биться с Уайтом на его территории. Британец долгое время занимался кикбоксом, но статистика у него хороша — 27 побед в 28 боях. Единственное поражение датировано 2015 годом, нанёс его всё тот же Энтони Джошуа. Что интересно, тоже техническим нокаутом в седьмом раунде.
Дальше Диллиан выиграл 11 раз кряду, в том числе дважды превзошёл яркого Дерека Чисору и отбился от Джозефа Паркера (правда, побывав в нокдауне в 12-м раунде). Букмекеры логично считают его фаворитом: родная страна, возрастной соперник. Хотя не всё столь очевидно, как может показаться на первый взгляд.
Поветкин действительно прошёл пик и потерял в скорости, но по-прежнему сохраняет опасность. Уайт — классический панчер. Удар тут в самом деле мощнейший, а вот всё остальное вызывает вопросы. Прежде всего, заметные пробелы в технике. Кроме того, он сам по себе довольно медленный, однообразный и предсказуемый боксёр.
Россиянин прекрасно понимает, что это его последний шанс получить большой бой. Он серьёзно готовился и вроде как находится в прекрасной форме. Похититель тел тем временем бесконечно пытается задеть Фьюри и Уайлдера, отвлекаясь по поводу и без. Похоже, ближайшего оппонента он не воспринимает всерьёз.
Это чревато проблемами. Например, в предыдущем бою Диллиан еле-еле перебил абсолютно средненького поляка Мариуша Ваха — дело дошло до решения судей, никакого колоссального преимущества фаворита не наблюдалось и близко. А ведь Поветкин потехничнее будет.
Александр абсолютно точно доставит британцу проблемы за счёт разнообразия, опыта и богатого любительского прошлого. Вопроса два — как часто тот сможет вкладываться в удар и насколько вынослив окажется россиянин. Уайт гораздо моложе и должен иметь преимущество в поздних раундах.
В принципе, можно даже попробовать проверить победу Поветкина за 3.70. Шансы ветерана, конечно, поскромнее, но коэффициент кажется завышенным. Мы бы давали на его успех в районе 2.80-3.00. На наш взгляд, выбирать стоит между тоталом больше 9.5 раунда за 1.73 и победой Уайта в 7-12 раундах за дивные 4.00.
Логика такая: в дебюте Александр удивит оппонента, нанесёт несколько хороших ударов и заставит себя уважать. Но ближе в восьмому-девятому раунду возраст скажется, силы закончатся, движение просядет и Уайту станет легче вложиться в удар.
Прогноз на бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт 22 августа 2020 года
Поветкин техничнее и разнообразнее, на пике он вполне бы мог рассчитывать на победу. Вот только сейчас скорость постепенно уходит, да и выносливость просела. Уайт — довольно прямолинейный и предсказуемый боксёр, так что Александр определённо заставит его попотеть. Но сохранить движение ближе к концу будет сложно, а потому Диллиан наверняка отыщет возможность хорошенько вложиться в удар. Тот у него чертовски мощный.
Ставка: победа Уайта в 7-12 раунде за 4.00.
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