«Монако» — «Реймс»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монако» — «Реймс».



Ставка: победа «Монако» за 1.92.



«Монако» с нового сезона тренирует Нико Ковач. В товарищеских встречах «Монако» смотрелся неплохо. В последнем матче выиграл — 2:0. Забили Головин и Бен Йеддер.



В летнее межсезонье монегаски занимались сокращением зарплатной ведомости. В прошлом сезоне в распоряжении «Монако» было 50 футболистов. Расстались с большим числом игроков, в том числе с Камилом Гликом, Слимани.



В общем, перестройка. Нико Ковач в стартовом сезоне будет доверять место в том числе и молодежи. В одном из товарищеских матчей во втором тайме почти весь состав состоял из игроков моложе 21 года.



«Монако» по-прежнему амбициозный клуб, с большими возможностями. «Реймс», который пробился в Лигу Европы, а «Монако» занял всего 9-е место, более скромный по амбициям, чем монегаски, но с точки зрения организации игры и тактической дисциплины этой команде очень сложно забить.



В прошлом сезоне «Реймс» показал лучшую защиту в лиге, пропустив всего 21 мяч в 28 матчах. Это очень мало. Оборону этой команды очень сложно пробить. В прошлом сезоне «Монако» и в чемпионате играл с «Реймсом», и в Кубке, случались ничьи. Но в Кубке, кстати, «Монако» обыграл «Реймс».



Поскольку мы не накопили впечатлений ни о «Монако», ни о «Реймсе» в межсезонье, кроме трансферных новостей, сложно судить о форме команд. В такой ситуации проще отталкиваться от уровня состава. В «Монако» он сильнее. От уровня задач, так как «Монако» хочет бороться за самые высокие места. Важен и фактор домашнего поля, хотя матч будет проходить без зрителей.



Коэффициент на победу монегасков очень хороший — 1,92. Мне кажется, команда Головина постарается выиграть и забыть кошмарный прошлый сезон. Пора уже «Монако» выбираться из ямы. По статусу команда очень серьезная и ставит максимальные задачи".