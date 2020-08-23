«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби, коэффициент — 3.03

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: гол Ларссона за 3.03.

«У «Спартака» очень хорошие показатели в игре с «Локомотивом»: уже 5 матчей команда не проигрывает — 3 ничьи и 2 победы. Длинная серия, 2 года длится. Ну и «Спартак» дома не проигрывает 4 матча подряд – это тоже хороший показатель Тедеско.



С другой стороны, «Локомотив» на выезде тоже не проигрывает достаточно часто: 7 матчей в РПЛ. После рестарта и назначения Николича «Локомотив» добавляет.



Но в этом матче сделал бы персональную ставку. Мне кажется, очень хорошие шансы забить у Джордана Ларссона. Он причастен уже к 4 мячам в 4 последних встречах. Отдает результативные передачи, забивает, такой серии у него еще не было. При этом очень много внимания будет уделено Соболеву, возможно появление Кокорина в составе «Спартака». Но Ларссон сейчас в феноменальной форме. И от матча к матчу только добавляет. Поэтому поставил бы на его гол».