«Мальме» — «Краковия»: ставка Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги Европы

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Мальме» — «Краковия».
Ставка: победа «Мальме» за 1.55.
«В чемпионате Швеции сыграно 17 туров. «Мальмё» лидирует, выиграв 11 встреч и всего один раз проиграв.
У обладателя Кубка Польши вряд ли есть какие-то шансы против лидера шведского первенства на его поле. Да и статистика у краковского клуба неутешительная. Похоже, на домашнем стадионе «Мальмё» будет рубить краковскую колбасу.
Про оба чемпионата мы мало что знаем. Но мне кажется, шведский посильнее будет. Хотя все мало-мальски проявляющиеся звёзды из обоих чемпионатов сразу переезжают в сильные турниры. По достижениям Швеция тоже впереди: 21-я в рейтинге УЕФА, Польша – 29-я.
В данном случае – лидер текущего чемпионата Швеции против 7-й команды прошлого чемпионата Польши. Новый сезон в Польше только стартовал, сыгран один тур. Думаю, у «Краковии» в этом одноматчевом противостоянии шансов на чужом поле нет», — сказал Аскеров.
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